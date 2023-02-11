В окупованому Донецьку сталася сильна пожежа після обстрілу, чутно детонацію

Сьогодні, 12 лютого після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
В Петровському районі тимчасово окупованого Донецьку розпочалась сильна пожежа після обстрілу.
На одному з відео, якими поділились місцеві Telegram-канали чутно звуки, що схожі на детонацію боєприпасів.
Нагадаємо, днями росіяни вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів є поранені та руйнування.
До цього росіяни обстріляли село Кліщіївку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.