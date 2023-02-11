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В окупованому Донецьку сталася сильна пожежа після обстрілу, чутно детонацію

Фото: після обстрілу в Донецьку здійнялась сильна пожежа (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 12 лютого після обстрілу в окупованому Донецьку здійнялась сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

В Петровському районі тимчасово окупованого Донецьку розпочалась сильна пожежа після обстрілу.

На одному з відео, якими поділились місцеві Telegram-канали чутно звуки, що схожі на детонацію боєприпасів.

Нагадаємо, днями росіяни вночі масовано обстріляли ракетами Донецьку область. Внаслідок обстрілів є поранені та руйнування.

До цього росіяни обстріляли село Кліщіївку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.

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ДонецькПожежаВійна Росії проти України