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В оккупированном Донецке произошел сильный пожар после обстрела, слышна детонация

Фото: после обстрела в Донецке произошел сильный пожар (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 февраля после обстрела в оккупированном Донецке произошел сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Петровском районе временно оккупированного Донецка начался сильный пожар после обстрела.

На одном из видео, которыми поделились местные Telegram-каналы, слышны звуки, похожие на детонацию боеприпасов.

Напомним, на днях россияне ночью массированно обстреляли ракетами Донецкую область. В результате обстрелов ранены и разрушены.

До этого россияне обстреляли село Клищиевку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

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ДонецкПожарВойна России против Украины