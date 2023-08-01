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В окупованому Донецьку пролунав вибух в районі вокзалу

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Донецьк, Вівторок 01 серпня 2023 16:51
В окупованому Донецьку пролунав вибух в районі вокзалу Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Донецьку сьогодні, 1 серпня, пролунали вибухи. Під ударом міг опинитися район вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Район залізничного вокзалу в Донецьку зараз", - йдеться у повідомленні.

В окупованому Донецьку пролунав вибух в районі вокзалу

Фото: Наслідки удару (t.me/itsdonetsk)

Більше жодної інформації про обстріл не повідомляють.

Ситуація в Донецьку

Російські загарбники окупували Донецьк ще у 2014 році. Проте останнім часом в місті почастішали вибухи. Там фіксують "прильоти" по скупченнях росіян чи їхніх складах боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" лише по російських окупантах та не атакують цивільних.

Наприклад, 13 липня місцеві повідомляли про "приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у Донецьку.

Також окупанти у понеділок, 31 липня, заявили про обстріл центру Донецька. Через "прильоти" спалахнули автобус і авто. Є постраждалі - жертва та поранені.

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