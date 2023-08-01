В оккупированном Донецке прогремел взрыв в районе вокзала

В оккупированном Донецке сегодня, 1 августа, прогремели взрывы. Под ударом мог оказаться район вокзала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

"Район железнодорожного вокзала в Донецке сейчас", - говорится в сообщении.

Фото: Последствия удара (t.me/itsdonetsk)

Больше никакой информации об обстреле не сообщается.

Ситуация в Донецке

Российские захватчики оккупировали Донецк еще в 2014 году. Однако в последнее время в городе участились взрывы. Там фиксируют "прилеты" по скоплениям россиян или их складах боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Например, 13 июля местные сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в Донецке.

Также кафиры в понедельник, 31 июля, заявили об обстреле центра Донецка. Из-за "прилетов" вспыхнули автобус и авто. Есть пострадавшие - жертва и раненые.