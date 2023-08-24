В окупованому Донецьку пролунали вибухи

У тимчасово підконтрольному російським окупантам Донецьку пролунали вибухи вночі 24 серпня. Після інциденту сталася пожежа на території магазину у районі проспекту Панфілова у центральній частині міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Нічних вибухів у Донецьку було кілька. Перед цим пропагандистські ресурси розповідали про обстріл.

У мережі повідомляють про пожежу магазину на пр. Панфілова, а також про те, що пошкодження зазнала лікарня Вишневського.

Наразі жодної офіційної інформації про причини вибухів та даних про "прильоти" немає.

Після вибухів у Донецьку в пабліках було опубліковано кадри з місця події.

Вибухи в окупованому Донецьку

Донецьк був окупований російськими загарбниками ще 2014 року. Однак лише останнім часом у тимчасово підконтрольному інтервентам місті почастішали вибухи. Зокрема, там фіксують прильоти по скупченню росіян або їхнім складам боєприпасів та техніки.

Зазначимо, що українські офіційні особи та військові "працюють" тільки по російських окупантах і не атакують цивільних.

Так, наприклад, 23 серпня також стало відомо про вибухи у центрі окупованого Донецька.

Перед цим, 14 серпня, у тимчасово окупованому Донецьку в черговий раз пролунали вибухи. У мережі знову повідомляли про "приліт" по загарбниках у районі заводу "Топаз".

Також нагадаємо, що 13 липня місцеві жителі у Донецьку повідомляли про"приліт" у районі заводу "Топаз", який займався розробкою комплексів дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО у цьому місті.