В оккупированном Донецке прогремели взрывы

Во временно подконтрольном российским оккупантам Донецке прозвучали взрывы ночью 24 августа. После инцидента произошел пожар на территории магазина в районе проспекта Панфилова в центральной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ночных взрывов в Донецке было несколько. Перед этим пропагандистские ресурсы рассказывали об обстреле.

В сети сообщают о пожаре магазина на пр. Панфилова, а также о том, что повреждения получила больница Вишневского.

В настоящее время никакой официальной информации о причинах взрывов и данных о "прилетах" нет.

После взрывов в Донецке в пабликах были опубликованы кадры с места происшествия.

Взрывы в оккупированном Донецке

Донецк был оккупирован российскими захватчиками еще в 2014 году. Однако лишь в последнее время во временно подконтрольном интервентам городе участились взрывы. В частности, там фиксируют прилеты по скоплениям россиян или их складам боеприпасов и техники.

Отметим, что украинские официальные лица и военные "работают" только по российским оккупантам и не атакуют гражданских.

Так, например, 23 августа также стало известно о взрывах в центре оккупированного Донецка.

Перед этим, 14 августа, во временно оккупированном Донецке в очередной раз прогремели взрывы. В сети снова сообщали о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

Также напомним, что 13 июля местные жители в Донецке сообщали о "прилете" в районе завода "Топаз", который занимался разработкой комплексов дальней радиотехнической разведки и раннего предупреждения систем ПВО в этом городе.