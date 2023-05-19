В окупованому Донецьку прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти п'ятниці, 19 травня, пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.
Вибухи почали лунати приблизно після першої години ночі.
Як зазначають у Telegram-каналах, особливо голосно вибухи було чути у Ворошилівському районі міста, біля стадіону "Донбас-Арена", коло критих ринків.
Також у мережі публікують ролики, на яких чути вибухи та звуки, схожі на постріли.
Відео: в окупованому Донецьку вночі 19 травня чути вибухи
Представники окупаційних "адміністрацій" поки що ніяк не коментують те, що відбувається.
Раніше повідомлялося, що 17 травня у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області чули звуки, схожі на вибухи.
Нагадаємо, що 15 травня в центрі Луганська на вулиці Демьохіна прогримів вибух. Він нібито стався у приміщенні салону краси "Барбершоп".
Також ми писали, що вибух у Луганську лунав і 12 травня на території машинобудівного заводу.
Нагадаємо також, що 18 травня серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Севастополі у Криму.
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