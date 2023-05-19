В окупованому Донецьку прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч проти п'ятниці, 19 травня, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки.

Представники окупаційних "адміністрацій" поки що ніяк не коментують те, що відбувається.

Також у мережі публікують ролики, на яких чути вибухи та звуки, схожі на постріли.

Як зазначають у Telegram-каналах, особливо голосно вибухи було чути у Ворошилівському районі міста, біля стадіону "Донбас-Арена", коло критих ринків.

Раніше повідомлялося, що 17 травня у тимчасово окупованому Єнакієвому Донецької області чули звуки, схожі на вибухи.

Нагадаємо, що 15 травня в центрі Луганська на вулиці Демьохіна прогримів вибух. Він нібито стався у приміщенні салону краси "Барбершоп".

Також ми писали, що вибух у Луганську лунав і 12 травня на території машинобудівного заводу.

Нагадаємо також, що 18 травня серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Севастополі у Криму.

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