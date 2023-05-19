В оккупированном Донецке прогремели взрывы

Во временно оккупированном Донецке в ночь на пятницу, 19 мая, прозвучала серия взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
Взрывы стали раздаваться примерно после часа ночи.
Как отмечают в Telegram-каналах, особенно громко взрывы были слышны в Ворошиловском районе города, возле стадиона "Донбасс-Арена", около крытых рынков.
Также в сети публикуют ролики, на которых слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы.
Видео: в оккупированном Донецке ночью 19 мая слышны взрывы
Представители оккупационных "администраций" пока никак не комментируют происходящее.
Ранее сообщалось, что 17 мая во временно оккупированном Енакиево Донецкой области слышали звуки, похожие на взрывы.
Напомним, что 15 мая в центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Он якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".
Также мы писали, что взрыв в Луганске звучал и 12 мая на территории машиностроительного завода.
Напомним также, что 18 мая серия взрывов прогремела во временно оккупированном Севастополе в Крыму.
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