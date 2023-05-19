RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Донецке прогремели взрывы

Фото: во временно оккупированном Донецке прозвучали взрывы (Getty Images))
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Донецке в ночь на пятницу, 19 мая, прозвучала серия взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.

Взрывы стали раздаваться примерно после часа ночи.

Как отмечают в Telegram-каналах, особенно громко взрывы были слышны в Ворошиловском районе города, возле стадиона "Донбасс-Арена", около крытых рынков.

Также в сети публикуют ролики, на которых слышны взрывы и звуки, похожие на выстрелы.

Видео: в оккупированном Донецке ночью 19 мая слышны взрывы

Представители оккупационных "администраций" пока никак не комментируют происходящее.

Ранее сообщалось, что 17 мая во временно оккупированном Енакиево Донецкой области слышали звуки, похожие на взрывы.

Напомним, что 15 мая в центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Он якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".

Также мы писали, что взрыв в Луганске звучал и 12 мая на территории машиностроительного завода.

Напомним также, что 18 мая серия взрывов прогремела во временно оккупированном Севастополе в Крыму.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецквибухиВойна России против Украины