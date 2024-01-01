В окупованому Донецьку повідомляють про "приліт", над містом клуб диму (фото)

У мережі поширюють кадри після вибуху. Попередньо, йдеться про "приліт", з місця видно клуб диму.

Детальної інформації щодо причин та наслідків "бавовни" у Донецьку наразі немає.

Фото: в окупованому Донецьку повідомляють про "приліт" (t.me/itsdonetsk)

"Прильоти" у Донецьку

Вночі 1 січня у тимчасово окупованому Донецьку місцеві жителі чули вибухи. "Влада" заявила про нібито обстріл з боку України.

Так званий "глава ДНР" Денис Пушилін заявив про 4 загиблих та 13 поранених внаслідок обстрілу. Пізніше, за інформацією місцевих "воєнкорів", стало відомо про смерть одного журналіста.

Російські ЗМІ повідомляють, що нібито українські війська випустили по місту 15 ракет з РСЗВ.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілу постраждав готель "Донбас Пелас".

Раніше ми повідомляли, що в одному з університетів тимчасово окупованого Донецька спалахнула пожежа. Там могли базуватись російські військові.

Нагадаємо, 15 грудня у мережі з'явилася інформація про сильну пожежу у тимчасово окупованому Донецьку. Пізніше з'ясувалося, що "прильоти" зафіксували у Будьоннівському районі міста. В результаті спалахнула нафтобаза.