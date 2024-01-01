В оккупированном Донецке сообщают о "прилете", над городом клуб дыма (фото)

В сети распространяют кадры после взрыва. Предварительно, речь идет о "прилете", с места виден клуб дыма.

Подробной информации о причинах и последствиях "бавовни" в Донецке пока нет.

Фото: в оккупированном Донецке сообщают о "прилете" (t.me/itsdonetsk)

"Прилеты" в Донецке

Ночью 1 января во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. "Власти" заявили об якобы обстреле со стороны Украины.

Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил 4 погибших и 13 раненых в результате обстрела. Позже, по информации местных "военкоров" стало известно о смерти одного журналиста.

Российские СМИ, сообщают, что, якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.

Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Пэлас".

Ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться российские военные.

Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.