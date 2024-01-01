В оккупированном Донецке сообщают о "прилете", над городом клуб дыма (фото)

Во временно оккупированном Донецке утром 1 января сообщают о "прилете". Над городом виднеется густой столб дыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В сети распространяют кадры после взрыва. Предварительно, речь идет о "прилете", с места виден клуб дыма.
Подробной информации о причинах и последствиях "бавовни" в Донецке пока нет.
Фото: в оккупированном Донецке сообщают о "прилете" (t.me/itsdonetsk)
Ночью 1 января во временно оккупированном Донецке местные жители слышали взрывы. "Власти" заявили об якобы обстреле со стороны Украины.
Так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин заявил 4 погибших и 13 раненых в результате обстрела. Позже, по информации местных "военкоров" стало известно о смерти одного журналиста.
Российские СМИ, сообщают, что, якобы украинские войска выпустили по городу 15 ракет из РСЗО.
Также стало известно, что в результате обстрела пострадала гостиница "Донбасс Пэлас".
Ранее мы сообщали, что в одном из университетов временно оккупированного Донецка вспыхнул пожар. Там могли базироваться российские военные.
Напомним, 15 декабря в сети появилась информация о сильном пожаре во временно оккупированном Донецке. Позже выяснилось, что "прилеты" зафиксировали в Буденновском районе города. В результате вспыхнула нефтебаза.
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