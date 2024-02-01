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В окупованому Донецьку горить підстанція: повідомлялося про обстріл

Донецьк, Четвер 01 лютого 2024 02:13
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В окупованому Донецьку горить підстанція: повідомлялося про обстріл Фото: в окупованому Донецьку горить підстанція (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

У деяких районах міста зникло світло.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У місті спостерігаються перепади напруги. Ворошиловський та Куйбишевський райони частково знеструмлені", - пишуть у місцевих каналах.

Також канали повідомляють про пожежу на підстанції у Макіївці Донецької області. Повітряна відстань між містами становить 12,6 км.

Життя в окупованій частині Донецької області

Раніше ми писали, що окупанти на захоплених територіях Донецької області глушать мобільний зв'язок.

Також ми повідомляли, що Маріуполь перебуває на порозі епідемії . У місті збільшилась кількість інфекційних захворювань

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