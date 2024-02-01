В окупованому Донецьку горить підстанція: повідомлялося про обстріл
Фото: в окупованому Донецьку горить підстанція (GettyImages)
У деяких районах міста зникло світло.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
"У місті спостерігаються перепади напруги. Ворошиловський та Куйбишевський райони частково знеструмлені", - пишуть у місцевих каналах.
Також канали повідомляють про пожежу на підстанції у Макіївці Донецької області. Повітряна відстань між містами становить 12,6 км.
Життя в окупованій частині Донецької області
Раніше ми писали, що окупанти на захоплених територіях Донецької області глушать мобільний зв'язок.
Також ми повідомляли, що Маріуполь перебуває на порозі епідемії . У місті збільшилась кількість інфекційних захворювань
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