Окупанти глушать мобільний зв'язок у Донецькій області, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни глушать мобільний зв’язок, оскільки не довіряють місцевим жителям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що ворог заглушує мобільний зв’язок під час переміщення російської техніки, щоб люди не повідомляли Силам оборони інформацію в реальному часі.

"Це показово свідчить про рівень реальної підтримки окупації з боку місцевих на ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву також повідомив, що загарбники забороняють лікарям окупованих районів Запорізької області використовувати соціальні мережі. Завдяки цьому вони розраховують не допустити масового витоку інформації про справжній перебіг бойових дій поблизу Роботиного.

Також окупанти вводять жорсткі фільтраційні заходи через побоювання нових "диверсій" у Криму.

Крім того, російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.