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В оккупированном Донецке горит подстанция: сообщалось об обстреле

Донецк, Четверг 01 февраля 2024 02:13
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В оккупированном Донецке горит подстанция: сообщалось об обстреле Фото: в оккупированном Донецке горит подстанция (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

В некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В городе наблюдаются перепады напряжения. Ворошиловский и Куйбышевский районы частично обесточены", - пишут в местных каналах.

Также каналы сообщают об пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области. Расстояние по воздуху между городами составляет 12,6 км.

Жизнь в оккупированной части Донецкой области

Ранее мы писали, что оккупанты на захваченных территориях Донецкой области глушат мобильную связь.

Также мы сообщали, что Мариуполь находится на пороге эпидемии. В городе увеличилось количество инфекционных заболеваний

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