В оккупированном Донецке горит подстанция: сообщалось об обстреле
Фото: в оккупированном Донецке горит подстанция (GettyImages)
В некоторых районах города пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"В городе наблюдаются перепады напряжения. Ворошиловский и Куйбышевский районы частично обесточены", - пишут в местных каналах.
Также каналы сообщают об пожаре на подстанции в Макеевке Донецкой области. Расстояние по воздуху между городами составляет 12,6 км.
Жизнь в оккупированной части Донецкой области
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