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В окупованому Донецьку чують численні вибухи

Фото: в окупованому Донецьку пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ввечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунають численні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання РИА Новости.

Кореспондент видання повідомляє, що з північних околиць Донецька лунають "звуки інтенсивних бойових дій". 

"Звучать вибухи артилерійських снарядів", - йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибухи чутно в Київському районі міста.

Ситуація в Донецьку

Донецьк окуповано ще з 2014 року, однак останнім часом там почастішали випадки вибухів - ЗСУ атакують скупчення ворожої сили та їхню логістику.

Так, 24 серпня внаслідок вибухів повідомлялось про пожежу магазину на пр. Панфілова, а також про пошкодження в лікарні Вишневського.

23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

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ДонецьквибухиВійна Росії проти України