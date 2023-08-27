В оккупированном Донецке слышат многочисленные взрывы

Корреспондент издания сообщает, что с северных окраин Донецка раздаются "звуки интенсивных боевых действий".

"Звут взрывы артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы слышны в Киевском районе города.

Ситуация в Донецке

Донецк оккупирован еще с 2014 года, однако в последнее время там участились случаи взрывов – ВСУ атакуют скопление вражеской силы и их логистику.

Так, 24 августа в результате взрывов сообщалось о пожаре магазина на пр. Панфилова, а также о повреждениях в больнице Вишневского.

23 августа взрывы прогремели в центре города, а 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

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