RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Донецке слышат многочисленные взрывы

Фото: в оккупированном Донецке раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером, 27 августа, в окрестностях временно оккупированного Донецка раздаются многочисленные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание РИА Новости.

Корреспондент издания сообщает, что с северных окраин Донецка раздаются "звуки интенсивных боевых действий".

"Звут взрывы артиллерийских снарядов", - говорится в сообщении.

Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы слышны в Киевском районе города.

Ситуация в Донецке

Донецк оккупирован еще с 2014 года, однако в последнее время там участились случаи взрывов – ВСУ атакуют скопление вражеской силы и их логистику.

Так, 24 августа в результате взрывов сообщалось о пожаре магазина на пр. Панфилова, а также о повреждениях в больнице Вишневского.

23 августа взрывы прогремели в центре города, а 14 августа сообщалось о "прилете" по захватчикам в районе завода "Топаз".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецквибухиВойна России против Украины