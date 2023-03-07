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В окупованому Бердянську сталась масштабна пожежа

Фото: в окупованому Бердянську сталась масштабна пожежа (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомили про масштабну пожежу в одному з районів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо, пожежу помітно в мікрорайоні Колонія. За словами місцевих жителів, пожежа є наслідком "прильоту" в базу окупантів.

Однако офіційно ця інформація не підтверджена.

Фото: пожежа у Бердянську (t.me/brdVP)

Нагадаємо, що російські загарбники планували закрити виїзд з тимчасово окупованого Бердянську з 1 березня.

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок").

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БердянськПожежаВійна Росії проти України