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В оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар

Фото: в оккупированном Бердянске произошел масштабный пожар (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Жители временно оккупированного Бердянска сообщили о масштабном пожаре в одном из районов города.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Предварительно пожар заметен в микрорайоне Колония. По словам местных жителей, пожар является следствием прилета в базу окупантов.

Однако официально данная информация не подтверждена.

Фото: пожар в Бердянске (t.me/brdVP)

Напомним, что российские захватчики планировали закрыть выезд из временно оккупированного Бердянска с 1 марта.

В оккупированном БердянскеЗапорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").

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БердянскПожарВойна России против Украины