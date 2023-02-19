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У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку. Там окупанти облаштували шпиталь

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Україна, Неділя 19 лютого 2023 11:24
У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку. Там окупанти облаштували шпиталь Фото: у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де окупанти облаштували шпиталь (ілюстрація/t me nexta live)
Автор: Наталія Гурковська

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянськ Сьогодні.

"Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

При цьому мешканцям окупованих регіонів нагадують, що вони можуть повідомити розташування ворога у населеному пункті за посиланням і тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста.

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Бердянськ Пожежа
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