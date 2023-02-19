У Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку. Там окупанти облаштували шпиталь

У окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на Косі (імовірно база відпочинку "Райський куточок").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бердянськ Сьогодні .

"Саме у цьому закладі окупанти розташували шпиталь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

При цьому мешканцям окупованих регіонів нагадують, що вони можуть повідомити розташування ворога у населеному пункті за посиланням і тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста.