ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хочуть завадити партизанам. Росіяни закривають виїзд з Бердянську, - ЦНС

Новость на русском →
Беряднськ, Неділя 19 лютого 2023 16:10
Хочуть завадити партизанам. Росіяни закривають виїзд з Бердянську, - ЦНС Фото: росіяни закривають виїзд з Бердянську (facebook.com/brdrayonnaadm)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники планують закрити виїзд з тимчасово окупованого Бердянську з 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Так, з 1 березня набувають чинності нові правила окупаційної "влади" у Бердянську.

Повідомляється, що росіяни не контролюють ситуацію в місті, тому вводять нові обмеження. Загарбники змушують оформлювати перепустки для пересування за межі міста, таким чином намагаючись припинити партизанську діяльність.

"Фактично це означає заборону для виїзду всім, кого росіяни вважають не лояльними. Таким чином Москва продовжує перетворювати ТОТ на в’язницю просто неба", - додають у ЦНС.

Нагадаємо, сьогодні у Бердянську сталася пожежа на базі відпочинку, де росіяни облаштували шпиталь.

Також повідомлялося, що окупанти стягують "зуби дракона" в напрямку Бердянська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ Запорожская область
NEWS
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
ЗСУ за добу знищили майже 600 окупантів: нові втрати Росії
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде