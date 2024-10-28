В окупованому Бердянську підірвали залізничній міст

Як зазначається в повідомленні, вчора ввечері у Бердянську пролунав гучний вибух, особливо чутно який було в мікрорайоні Колонія.

"За попередньою інформацією, було підірвано залізничний міст між будівлею Водоканалу та автомийкою по Східному проспекту", - йдеться в повідомленні.

В адміністрації чекають на уточнену інформацію.

Окупація Бердянська

Російські війська захопили Бердянськ у лютому 2022 року. З того часу місто перебуває під окупацією, що суттєво вплинуло на життя його мешканців.

Окупанти здійснювали масові арешти, тортури та вбивства мирних жителів. Були випадки зникнення людей.

Росіяни встановили свою владу в місті, призначили колаборантів на керівні посади та намагалися інтегрувати Бердянськ до своїх структур.

Незважаючи на окупацію, в місті активно діяв партизанський рух, який чинив опір російським загарбникам.

Зокрема, на початку жовтня у Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка, який знаходився в підірваному автомобілі.

У середині жовтня в центрі Луганська підірвали авто, в якому знаходився російський майор. Окупанта було ліквідовано.