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В оккупированном Бердянске подорвали железнодорожный мост

Фото: Мост взорвали в Бердянске (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В оккупированном русскими войсками Бердянске Запорожской области подорвали железнодорожный мост. Сейчас ожидают уточненную информацию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию в Facebook.

Как отмечается в сообщении, вчера вечером в Бердянске раздался громкий взрыв, особенно слышно произошедший в микрорайоне Колония.

"По предварительной информации, был взорван железнодорожный мост между зданием Водоканала и автомойкой по Восточному проспекту", - говорится в сообщении.

В администрации ждут уточненную информацию.

Оккупация Бердянская

Российские войска захватили Бердянск в феврале 2022 года. С тех пор город находится под оккупацией, что оказало существенное влияние на жизнь его жителей.

Оккупанты совершали массовые аресты, пытки и убийства мирных жителей. Были случаи исчезновения людей.

Россияне установили свою власть в городе, назначили коллаборантов на руководящие должности и пытались интегрировать Бердянск в свои структуры.

Несмотря на оккупацию, в городе активно действовало партизанское движение, сопротивлявшееся российским захватчикам.

В частности, в начале октября в Бердянске ликвидировали судью-изменника Виталия Ломейко, который находился в подорванном автомобиле.

В середине октября в центре Луганска взорвали автомобиль, в котором находился российский майор. Оккупант был ликвидирован.

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ЗапорожьеБердянск