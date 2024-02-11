В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта

До повномасштабної війни Галій на прізвисько "Саня Спичкин" займався переробкою сміття та продажем тютюнових виробів.

Після купації Бердянська він почав допомагати росіянам прибирати до рук бізнес і майно жителів, паралельно доповідаючи окупаційній владі про українських патріотів.

Як саме ліквідували колаборанта не повідомляється. За даними Telegram-каналу "Бердянськ сьогодні", його могли отруїти.

Колаборанти на тимчасово окупованих територіях

Днями колаборанта з Херсона засудили до восьми років позбавлення волі за проведення "референдуму" під час окупації.

Також правоохоронці затримали "поліцейського" із Запорізької області, який займався репресіями на окупованій території. Він переїхав до Львова і готувався втекти до однієї з країн ЄС.

А колишнього поліцейського з Ізюма у Харківській області засудили до 15 років в'язниці. Він допомагав шукати патріотів України під час російської окупації міста.

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