Колаборанта з Херсона засудили до восьми років в'язниці за проведення "референдуму"

Колаборанта з Херсона засудили до восьми років позбавлення волі за проведення "референдуму" під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Доведено, що у вересні 2022 року чоловік обійняв посаду "секретаря дільничної виборчої комісії", яка функціонувала на території Херсона.

Її створила окупаційна влада для проведення псевдореферендуму щодо виходу зі складу України та приєднання до РФ тимчасово окупованої території регіону.

Крім того, у забороненій російській соцмережі засуджений активно поширював символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Яке покарання йому призначили

Враховуючи, що чоловік мав невідбуту частину покарання за попереднім вироком суду, яким його було визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, за сукупністю вироків його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Фото: Колаборант (facebook.com/pho.gov.ua)

Також заборонено обіймати посади в органах влади та займатися виборчими процесами протягом 10 років. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

"Референдум" на окупованих територіях

У період з 23 по 27 вересня 2022 року на території так званих "Л/ДНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей пройшли "референдуми" про входження до складу РФ.

Нещодавно правоохоронці в Херсонській області затримали "заступницю виборчого комітету РФ", яка у 2022 році допомагала окупантам.

Депутату Держдуми РФ Олександру Сидякіну СБУ оголосила підозру за участь у незаконному "референдумі" на окупованій частині Херсонської області. Він представляє партію російського диктатора Володимира Путіна.