Поліцейського з Ізюма засудили до 15 років в'язниці. Він шукав патріотів під час окупації

Колишнього поліцейського з Ізюма (Харківська область) засудили до 15 років в'язниці. Він під час окупації міста допомагав російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Деталі справи

Після окупації міста зрадник працевлаштувався в так звану "народну міліцію".

Він допомагав загарбникам патрулювати вулиці, виявляв патріотично налаштованих українців і активно вербував своїх колишніх колег для переходу на бік ворога.

Після звільнення Ізюма зрадник залишився і вирішив переховуватися. У жовтні 2022 року він наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Унаслідок підриву чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.

Його відправили до в'язниці

ДБР затримало колишнього правоохоронця спільно з працівниками Нацполіції. Рішенням Дзержинського районного суду Харкова його визнано винним у державній зраді.

Фото: Зрадник (dbr.gov.ua)

Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років із конфіскацією всього майна та позбавленням спеціального звання.

Вироки для зрадників і колаборантів

Нещодавно російського блогера Юрія Подоляку в Україні суд засудив до 15 років в'язниці. Він причетний до ракетного удару по Миколаєву.

Також ми писали, що російський військовий навесні 2022 року на території Чернігівської області вбив двох людей. Його засудили до довічного позбавлення волі.