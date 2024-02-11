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В оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

Фото: в оккупированном Бердянске ликвидировали местного коллаборанта с россиянами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Бердянске 10 февраля ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых наладил сотрудничество с российскими захватчиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Бердянской городской военной администрации.

До полномасштабной войны Галий по прозвищу "Саня Спичкин" занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

После оккупации Бердянска он начал помогать россиянам прибирать к рукам бизнес и имущество жителей, параллельно докладывая оккупационным властям об украинских патриотах.

Как именно ликвидировали коллаборанта не сообщается. По данным Telegram-канала "Бердянск сегодня", его могли отравить.

Коллаборационисты на временно оккупированных территориях

На днях коллаборанта из Херсона приговорили к восьми годам лишения свободы за проведение "референдума" во время оккупации.

Также правоохранители задержали "полицейского" из Запорожской области, который занимался репрессиями на оккупированной территории. Он переехал во Львов и готовился к побегу в одну из стран ЕС.

А бывшего полицейского из Изюма в Харьковской области приговорили к 15 годам тюрьмы. Он помогал искать патриотов Украины во время российской оккупации города.

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