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В окупованому Алчевську розпочалася нова хвиля мобілізації на тлі втрат РФ, - Генштаб

Ілюстративне фото: в окупованому Алчевську розпочалася нова хвиля мобілізації на тлі втрат РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Окупанти розпочали нову хвилю мобілізації у тимчасово непідконтрольному Україні Алчевську (Луганська область). Таким чином ворог намагається заповнити втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ у Facebook.

За даними українського військового командування, противник не припиняє мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, зокрема і у Луганській області.

"Так, у місті Алчевську відзначено початок чергової хвилі мобілізації з 9 січня цього року", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму планують відрахувати всіх студентів із заборгованістю у рамках підготовки до мобілізації.

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ЛуганськАлчевськПризов до арміїВійна Росії проти України