В оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ, - Генштаб

Оккупанты начали новую волну мобилизации во временно неподконтрольном Украине Алчевске (Луганская область). Таким образом враг пытается восполнить потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

По данным украинского военного командования, противник не прекращает мобилизацию на временно оккупированных территориях, в том числе и в Луганской области. "Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года", - добавили в Генштабе.