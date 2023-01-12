В оккупированном Алчевске началась новая волна мобилизации на фоне потерь РФ, - Генштаб

Оккупанты начали новую волну мобилизации во временно неподконтрольном Украине Алчевске (Луганская область). Таким образом враг пытается восполнить потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.
По данным украинского военного командования, противник не прекращает мобилизацию на временно оккупированных территориях, в том числе и в Луганской области.
"Так, в городе Алчевске отмечено начало очередной волны мобилизации с 9 января этого года", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что в России с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно пригодным к службе.
Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму планируют отчислить всех студентов с задолженностью в рамках подготовки к мобилизации.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.