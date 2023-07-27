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З окупованого Маріуполя вивезли ще одну дитину

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

З окупованого росіянами Маріуполя вивезли на підконтрольну Україні територію ще одну дитину. Зараз хлопець перебуває у Києві.м

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук в Telegram.

"Сьогодні день почався гарною новиною. Ще одного хлопця вивезли з окупованого Маріуполя. Владислав росте без батьків", - зазначила вона.

За словами Верещук, Владислав опинився в окупації у лютому минулого року. З того моменту він не полишав надії повернутися на підконтрольну територію.

"Його шлях був довгим і непростим, але, зрештою, він тут, з нами в Києві. Щиро дякую волонтерам і всім, завдяки кому Владислав сьогодні в безпеці", - додала міністр.

Росія вивозить українських дітей

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська в інтерв'ю РБК-Україна заявила, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, оскільки росіяни відмовляються сприяти.

Нещодавно Україні вдалося повернути ще двох депортованих дітей, їх маму утримували у російському полоні.

Також зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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