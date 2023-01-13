UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На окупованій ЗАЕС дефіцит кадрів, а людей шукають по оголошеннях, - мер Енергодара

Фото: На окупованій ЗАЕС дефіцит кадрів, людей шукають по оголошеннях (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій Запорізькій атомній електростанції фіксують дефіцит кадрів. Потрібних фахівців окупанти шукають по оголошеннях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Енергодарського міського голови Дмитра Орлова.

Орлов зазначає, що окупанти, які вже 11 місяців перебувають на захопленій ними Запорізькій АЕС, врешті докерувалися до того, що тепер терміново шукають персонал по оголошеннях. Відповідні пропозиції влаштуватися на ЗАЕС "на вигідних умовах" вони масово розповсюджують на своїх інформаційних ресурсах.

"Вже всім очевидно, що оптимістично намальована картинка пропагандистів про велику кількість атомників, що уклали контракти з "Росатомом" не відповідає дійсності, і цифра дуже перебільшена", - заявив Орлов.

Мер зазначив, що українські атомники Запорізької АЕС не бажають співпрацювати з окупантами. Попри те, що енергетики добре усвідомлюють складність ситуації й власну відповідальність, більшість з них і далі б ходили на зміни - навіть не зважаючи на всі існуючі ризики в окупованому місті. Бо розуміють, що атомна станція повинна експлуатуватися і питання не лише в їх особистій безпеці, а врешті у безпеці більшої частини Європи.

"На посади висококваліфікованих фахівців у сфері атомної енергетики, а подекуди навіть й ліцензованих фахівців, які вимагають специфічних знань, висококласної підготовки та досвіду, регулярної переатестації, навчання, скоро будуть брати кого попало з вулиці - просто по оголошеннях", - додав мер.

Нагадаємо, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

Україна повинна за будь-яку ціну повернути контроль над захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією. Не виключено, що це зроблять українські військові.

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй із проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції навіть без згоди з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСРосійська ФедераціяЭнергодарЗапорожская областьВійна в Україні