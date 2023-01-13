На оккупированной ЗАЭС дефицит кадров, а людей ищут по объявлениям, - мэр Энергодара

Орлов отмечает, что оккупанты, уже 11 месяцев находящиеся на захваченной ими Запорожской АЭС, наконец доправились до того, что теперь срочно ищут персонал по объявлениям. Соответствующие предложения устроиться на ЗАЭС "на выгодных условиях" они массово распространяют на своих информационных ресурсах.

"Уже всем очевидно, что оптимистично нарисована картинка пропагандистов о большом количестве атомщиков, заключивших контракты с "Росатомом", не соответствует действительности, и цифра очень преувеличена", - заявил Орлов.

Мэр отметил, что украинские атомщики Запорожской АЭС не желают сотрудничать с оккупантами. Несмотря на то, что энергетики хорошо осознают сложность ситуации и собственную ответственность, большинство из них и дальше ходили бы на изменения - даже несмотря на все существующие риски в оккупированном городе. Потому что понимают, что атомная станция должна эксплуатироваться и вопрос не только в их личной безопасности, но и в безопасности большей части Европы.

"На должности высококвалифицированных специалистов в сфере атомной энергетики, а иногда даже и лицензированных специалистов, требующих специфических знаний, высококлассной подготовки и опыта, регулярной переаттестации, обучения, скоро будут брать кого попало с улицы - просто по объявлениям", - добавил мэр.