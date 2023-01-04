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Україна закликає ООН відправити миротворців на Запорізьку АЕС

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Київ, Середа 04 січня 2023 15:50
Україна закликає ООН відправити миротворців на Запорізьку АЕС Фото: Україна закликає ООН відправити миротворців на Запорізьку АЕС (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна звернулася до Організації Об'єднаних Націй із проханням надіслати миротворців для захисту Запорізької атомної електростанції навіть без згоди з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Поки що немає жодного прогресу в зусиллях Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо створення захисної зони навколо атомної станції. Ми пропонуємо піти на крок далі", - заявив глава "Енергоатому" Петро Котін.

Звернення щодо миротворчого контингенту вже направлено до ООН.

Зазначимо, що Україна закликає відправити миротворців ООН на ЗАЕС із вересня минулого року. Однак умовою досі була угода з Росією щодо створення безпечної зони навколо АЕС. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив упевненість у тому, що угода між Росією та Україною може бути досягнута.

Нагадаємо, що відбувається на ЗАЕС – РБК-Україна на умовах анонімності розповів її співробітник.

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