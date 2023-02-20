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На окупованій території Херсонської області росіяни облаштовують місця для незаконного утримання українців

Фото: На окупованій території Херсонської області росіяни облаштовують місця для незаконного утримання українців (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Загарбники всіма способами здійснюють тиск на цивільних.

"В окремих населених пунктах Херсонської області росіяни облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію", - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, росіяни у Запорізькій області змушують учнів співати гімн РФ. Окрім цього, школярів закликають робити листівки з вдячністю загарбникам до роковин вторгнення.

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Херсонська областьВійна Росії проти України