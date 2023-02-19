Окупанти у Запорізькій області змушують школярів співати гімн РФ та робити листівки загарбникам

Російська окупаційна "влада" у Запорізькій області змушує учнів співати гімн країни-агресора у школі та робити листівки з вдячністю загарбникам до річниці вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що російська окупаційна адміністрація продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема, на українських дітей у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.

"Так, у школах міста Токмак учнів примушують співати гімн країни-агресора перед початком уроків. Також, школярів змушують оформлювати листівки до річниці широкомасштабного вторгнення зі словами підтримки та вдячності російським загарбникам, що вдерлись на нашу землю", - зазначають у Генштабі.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі росіяни також змушують школярів писати листи окупантам до 23 лютого.

До того ж, що загарбники планують посилити "заходи з підняття рівня патріотизму" у школах на тимчасово окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.