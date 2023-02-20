RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев

Фото: На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Захватчики всеми способами оказывают давление на гражданских.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области россияне обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, что подозреваются в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, россияне в Запорожской области заставляют учеников петь гимн РФ. Кроме этого, школьников призывают делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьВойна России против Украины