На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Захватчики всеми способами оказывают давление на гражданских.
"В отдельных населенных пунктах Херсонской области россияне обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, что подозреваются в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию", - отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, россияне в Запорожской области заставляют учеников петь гимн РФ. Кроме этого, школьников призывают делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.
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