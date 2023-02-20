Фото: На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев (Getty Images)

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.