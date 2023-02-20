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На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев

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Понедельник 20 февраля 2023 07:18
На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев Фото: На оккупированной территории Херсонской области россияне обустраивают места для незаконного содержания украинцев (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Россияне продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Захватчики всеми способами оказывают давление на гражданских.

"В отдельных населенных пунктах Херсонской области россияне обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, что подозреваются в сотрудничестве с Силами обороны и за проукраинскую позицию", - отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, россияне в Запорожской области заставляют учеников петь гимн РФ. Кроме этого, школьников призывают делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.

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