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В окупованій Ясинуватій пролунав вибух, над містом видніється дим

Ілюстративне фото: в Ясинуватій 14 травня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому місті Ясинувата Донецької області у неділю, 14 травня, пролунав вибух. Над містом помітили стовп диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У соцмережах не уточнили, де саме пролунав вибух. Проте місцеві жителі публікують кадри, на яких помітно, що над містом підіймається дим.

Пропагандисти заявляють, що у місті нібито "приліт". Окупаційні ЗМІ традиційно звинувачують українських військових.

скриншот deepstatemap

Нагадаємо, вчора в окупованому Луганську пролунав вибух, після чого у місті помітили дим.

Російські окупанти заявили, що у Луганську "приліт" у стару будівлю академії внутрішніх справ, де з 2015 року розташовувалися російські війська.

Після цього у Луганській області колаборанти почали вимикати мобільний інтернет нібито через обстріли.

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Донецька областьВибухЯсиноватая