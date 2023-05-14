RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированной Ясиноватой раздался взрыв, над городом виднеется дым

Иллюстративное фото: в Ясиноватой 14 мая раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области в воскресенье, 14 мая, раздался взрыв. Над городом заметили столб дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В соцсетях не уточнили, где раздался взрыв. Однако местные жители публикуют кадры, на которых видно, что над городом поднимается дым.

Пропагандисты заявляют, что в городе якобы "прилет". Оккупационные СМИ традиционно обвиняют украинских военных.

скриншот deepstatemap

Напомним, вчера в оккупированном Луганске раздался взрыв, после чего в городе был замечен дым.

Российские оккупанты заявили, что в Луганске "прилет" в старое здание академии внутренних дел, где с 2015 года располагались российские войска

После этого в Луганской области коллаборанты начали выключать мобильный интернет якобы из-за обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВзрывЯсиноватая