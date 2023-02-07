В окупованій Макіївці сильна пожежа на газопроводі

Сьогодні, 7 лютого, в окупованій Макіївці на газопроводі зайнялася сильна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі.
Фото: в окупованій Макіївці зайнялася сильна пожежа (t.me dark_donetskz)
Окупанти заявляють, що аварія сталась через обстріл.
Нагадаємо, 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.
Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.
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