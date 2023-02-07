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В окупованій Макіївці сильна пожежа на газопроводі

Фото: в окупованій Макіївці сильна пожежа на газопроводі (t.me/dark_donetskz (t.me dark_donetskz)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 лютого, в окупованій Макіївці на газопроводі зайнялася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі.

Фото: в окупованій Макіївці зайнялася сильна пожежа (t.me dark_donetskz)

Окупанти заявляють, що аварія сталась через обстріл.

Нагадаємо, 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

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