В окупованій Макіївці сильна пожежа на газопроводі

Сьогодні, 7 лютого, в окупованій Макіївці на газопроводі зайнялася сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Окупанти заявляють, що аварія сталась через обстріл.

За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі.

Нагадаємо, 31 грудня 2022 року українські військові завдали удару по району зосередження окупантів в ПТУ в Макіївці.

Міноборони Росії визнало, що у Макіївці загинули десятки російських солдатів. Втім, реальні втрати росіян можуть бути набагато більшими.

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