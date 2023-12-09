В окупованій Макіївці величезна пожежа, повідомляють про приліт (фото, відео)

В окупованій Макіївці Донецької області почалась сильна пожежа. Місцеві повідомляють про "приліт" в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Типичный Донецк ".

За даними місцевих Telegram-каналів, в місті пролунав вибух після чого й розпочалась значна пожежа.

Ситуація на окупованій частині Донецької області

Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в окупованих Донецьку та Макіївці 4 липня, пролунали потужні вибухи.

Ми також повідомляли, що у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області пролунали вибухи у районі залізничного вокзалу.

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