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В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі вокзалу

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Середа 28 червня 2023 15:58
В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі вокзалу Фото: в Ясинуватій пролунали вибухи в районі вокзалу (скріншот з відео)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області повідомляють про вибухи у районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що на момент вибуху в районі вокзалу перебувало скупчення російських окупантів.

Над містом підійматися стовп диму.

Зазначимо, що раніше Ясинувата була один з найбільших залізничних вузлів України. Проте у 2014 році російські загарбники окупували місто. Зараз воно перебуває під контролем бойовиків "ДНР".

В окупованій Ясинуватій пролунали вибухи в районі вокзалу

Ситуація в Донецькій області

Останнім часом в окупованій частині Донецької області почастішали вибухи. "Бавовна" трапляється у місцях скупчення російських військових та їхньої техніки, складів боєприпасів чи на залізній дорозі.

Тільки сьогодні у Донецьку пролунав вибух. У районі торгового центру Green Plaza помітили чорний дим.

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