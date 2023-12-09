В оккупированной Макеевке огромный пожар, сообщают о прилете (фото, видео)

В оккупированной Макеевке Донецкой области начался сильный пожар. Местные сообщают о "прилете" в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Типичный Донецк ".

По данным местных Telegram-каналов, в городе раздался взрыв, после чего и начался значительный пожар.

Ситуация на оккупированной части Донецкой области

Донецк и Макеевка оккупированы войсками РФ еще с 2014 года. После полномасштабного вторжения в этих населенных пунктах все чаще стали раздаваться взрывы, неоднократно уничтожали вражеские склады с оружием.

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированных Донецке и Макеевке 4 июля прогремели мощные взрывы.

Мы также сообщали, что во временно оккупированной Ясиноватой Донецкой области прогремели взрывы в районе железнодорожного вокзала.

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