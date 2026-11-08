На окупованій Луганщині після ударів дронів без світла понад 300 тисяч абонентів

За даними окупаційної влади, внаслідок атаки дронів по енергетиці без електропостачання залишилися понад 300 тисяч абонентів у південній і центральній частинах окупованої області.

Окупанти стверджують, що постраждалих немає. Ліквідацію наслідків координує спеціальний штаб.

Раніше 7 листопада призначений Росією "глава" окупованої Луганщини Леонід Пасічник заявляв про двох поранених. За його словами, у Лисичанську постраждав 41-річний чоловік, а в Кремінському районі після удару дрона по подвір'ю поранено 42-річного чоловіка.

Пасічник також стверджував, що під обстрілом опинилися житлові будинки, транспорт та інфраструктура в Перевальському, Свердловському, Білокуракинському, Новопсковському, Міловському та Новоайдарському районах. За його даними, протиповітряна оборона знищила близько 100 повітряних цілей.

Ці заяви окупаційної влади неможливо перевірити незалежно.