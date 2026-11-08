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На окупованій Луганщині після ударів дронів без світла понад 300 тисяч абонентів

01:47 08.11.2026 Нд
2 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: пожежники МНС Росії (Getty Images)

Після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованої Луганщини без світла залишилися понад 300 тисяч абонентів. Знеструмлені південна та центральна частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційний "уряд" так званої "ЛНР" і російське видання ASTRA.

За даними окупаційної влади, внаслідок атаки дронів по енергетиці без електропостачання залишилися понад 300 тисяч абонентів у південній і центральній частинах окупованої області.

Окупанти стверджують, що постраждалих немає. Ліквідацію наслідків координує спеціальний штаб.

Раніше 7 листопада призначений Росією "глава" окупованої Луганщини Леонід Пасічник заявляв про двох поранених. За його словами, у Лисичанську постраждав 41-річний чоловік, а в Кремінському районі після удару дрона по подвір'ю поранено 42-річного чоловіка.

Пасічник також стверджував, що під обстрілом опинилися житлові будинки, транспорт та інфраструктура в Перевальському, Свердловському, Білокуракинському, Новопсковському, Міловському та Новоайдарському районах. За його даними, протиповітряна оборона знищила близько 100 повітряних цілей.

Ці заяви окупаційної влади неможливо перевірити незалежно.

Окупована Луганщина регулярно опиняється під ударами дронів. У ніч на 23 жовтня безпілотники масовано атакували окупований Луганськ. Після вибухів у частині міста зник зв'язок і почалися перебої зі світлом, тож, імовірно, ціллю були об'єкти зв'язку.

Двома днями раніше дрони вдарили по будівлі оператора "Лугаком" і Центру телекомунікаційних послуг у Луганську. А 20 жовтня в окупованому Донецьку під удар потрапив дата-центр "Углетелекому".

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ЛуганськВійна в Україні