RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине

На оккупированной Луганской области после ударов дронов без света более 300 тысяч абонентов

01:47 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)

После атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру оккупированной Луганской области без света остались более 300 тысяч абонентов. Обесточены южная и центральная части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное "правительство" так называемой "ЛНР" и российское издание ASTRA.

По данным оккупационных властей, в результате атаки дронов по энергетике без электроснабжения остались более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях оккупированной области.

оккупанты утверждают, что пострадавших нет. Ликвидацию последствий координирует специальный штаб.

Ранее 7 ноября назначенный Россией "глава" оккупированной Луганщины Леонид Пасечник заявлял о двух раненых. По его словам, в Лисичанске пострадал 41-летний мужчина, а в Кременском районе после удара дрона по двору ранен 42-летний мужчина.

Пасечник также утверждал, что под обстрелом оказались жилые дома, транспорт и инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Миловском и Новоайдарском районах. По его данным, противовоздушная оборона уничтожила около 100 воздушных целей.

Эти заявления оккупационных властей невозможно проверить независимо.

Оккупированная Луганщина регулярно оказывается под ударами дронов. В ночь на 23 октября беспилотники массированно атаковали оккупированный Луганск. После взрывов в части города исчезла связь и начались перебои со светом, так что, вероятно, целью были объекты связи.

Двумя днями ранее дроны ударили по зданию оператора "Лугаком" и Центра телекоммуникационных услуг в Луганске. А 20 октября в оккупированном Донецке под удар попал дата-центр "Углетелекома".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЛуганскВойна в Украине