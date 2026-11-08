На оккупированной Луганской области после ударов дронов без света более 300 тысяч абонентов

По данным оккупационных властей, в результате атаки дронов по энергетике без электроснабжения остались более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях оккупированной области.

оккупанты утверждают, что пострадавших нет. Ликвидацию последствий координирует специальный штаб.

Ранее 7 ноября назначенный Россией "глава" оккупированной Луганщины Леонид Пасечник заявлял о двух раненых. По его словам, в Лисичанске пострадал 41-летний мужчина, а в Кременском районе после удара дрона по двору ранен 42-летний мужчина.

Пасечник также утверждал, что под обстрелом оказались жилые дома, транспорт и инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Миловском и Новоайдарском районах. По его данным, противовоздушная оборона уничтожила около 100 воздушных целей.

Эти заявления оккупационных властей невозможно проверить независимо.