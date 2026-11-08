На окупованій Луганщині після ударів дронів без світла понад 300 тисяч абонентів
Після атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру окупованої Луганщини без світла залишилися понад 300 тисяч абонентів. Знеструмлені південна та центральна частини регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційний "уряд" так званої "ЛНР" і російське видання ASTRA.
За даними окупаційної влади, внаслідок атаки дронів по енергетиці без електропостачання залишилися понад 300 тисяч абонентів у південній і центральній частинах окупованої області.
Окупанти стверджують, що постраждалих немає. Ліквідацію наслідків координує спеціальний штаб.
Раніше 7 листопада призначений Росією "глава" окупованої Луганщини Леонід Пасічник заявляв про двох поранених. За його словами, у Лисичанську постраждав 41-річний чоловік, а в Кремінському районі після удару дрона по подвір'ю поранено 42-річного чоловіка.
Пасічник також стверджував, що під обстрілом опинилися житлові будинки, транспорт та інфраструктура в Перевальському, Свердловському, Білокуракинському, Новопсковському, Міловському та Новоайдарському районах. За його даними, протиповітряна оборона знищила близько 100 повітряних цілей.
Ці заяви окупаційної влади неможливо перевірити незалежно.
Окупована Луганщина регулярно опиняється під ударами дронів. У ніч на 23 жовтня безпілотники масовано атакували окупований Луганськ. Після вибухів у частині міста зник зв'язок і почалися перебої зі світлом, тож, імовірно, ціллю були об'єкти зв'язку.
Двома днями раніше дрони вдарили по будівлі оператора "Лугаком" і Центру телекомунікаційних послуг у Луганську. А 20 жовтня в окупованому Донецьку під удар потрапив дата-центр "Углетелекому".