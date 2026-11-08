На оккупированной Луганской области после ударов дронов без света более 300 тысяч абонентов
После атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру оккупированной Луганской области без света остались более 300 тысяч абонентов. Обесточены южная и центральная части региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное "правительство" так называемой "ЛНР" и российское издание ASTRA.
По данным оккупационных властей, в результате атаки дронов по энергетике без электроснабжения остались более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях оккупированной области.
оккупанты утверждают, что пострадавших нет. Ликвидацию последствий координирует специальный штаб.
Ранее 7 ноября назначенный Россией "глава" оккупированной Луганщины Леонид Пасечник заявлял о двух раненых. По его словам, в Лисичанске пострадал 41-летний мужчина, а в Кременском районе после удара дрона по двору ранен 42-летний мужчина.
Пасечник также утверждал, что под обстрелом оказались жилые дома, транспорт и инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Миловском и Новоайдарском районах. По его данным, противовоздушная оборона уничтожила около 100 воздушных целей.
Эти заявления оккупационных властей невозможно проверить независимо.
Оккупированная Луганщина регулярно оказывается под ударами дронов. В ночь на 23 октября беспилотники массированно атаковали оккупированный Луганск. После взрывов в части города исчезла связь и начались перебои со светом, так что, вероятно, целью были объекты связи.
Двумя днями ранее дроны ударили по зданию оператора "Лугаком" и Центра телекоммуникационных услуг в Луганске. А 20 октября в оккупированном Донецке под удар попал дата-центр "Углетелекома".