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На оккупированной Луганской области после ударов дронов без света более 300 тысяч абонентов

01:47 08.11.2026 Вс
2 мин
aimg Екатерина Коваль
На оккупированной Луганской области после ударов дронов без света более 300 тысяч абонентов Фото: пожарные МЧС России (Getty Images)
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После атаки беспилотников на энергетическую инфраструктуру оккупированной Луганской области без света остались более 300 тысяч абонентов. Обесточены южная и центральная части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационное "правительство" так называемой "ЛНР" и российское издание ASTRA.

По данным оккупационных властей, в результате атаки дронов по энергетике без электроснабжения остались более 300 тысяч абонентов в южной и центральной частях оккупированной области.

оккупанты утверждают, что пострадавших нет. Ликвидацию последствий координирует специальный штаб.

Ранее 7 ноября назначенный Россией "глава" оккупированной Луганщины Леонид Пасечник заявлял о двух раненых. По его словам, в Лисичанске пострадал 41-летний мужчина, а в Кременском районе после удара дрона по двору ранен 42-летний мужчина.

Пасечник также утверждал, что под обстрелом оказались жилые дома, транспорт и инфраструктура в Перевальском, Свердловском, Белокуракинском, Новопсковском, Миловском и Новоайдарском районах. По его данным, противовоздушная оборона уничтожила около 100 воздушных целей.

Эти заявления оккупационных властей невозможно проверить независимо.

Оккупированная Луганщина регулярно оказывается под ударами дронов. В ночь на 23 октября беспилотники массированно атаковали оккупированный Луганск. После взрывов в части города исчезла связь и начались перебои со светом, так что, вероятно, целью были объекты связи.

Двумя днями ранее дроны ударили по зданию оператора "Лугаком" и Центра телекоммуникационных услуг в Луганске. А 20 октября в оккупированном Донецке под удар попал дата-центр "Углетелекома".

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