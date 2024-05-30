UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованій Керчі пролунали вибухи, Кримський міст перекрито

Фото: в Керчі пролунали вибухи, загарбники перекривали Кримський міст (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому місті Керч в Криму пролунали вибухи. Російські загарбники перекрили Кримський міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.

"У Керчі чути вибухи. Кримський міст перекрито", - повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Оновлено 1:40:

Жителі Керчі повідомляють про близько 20 вибухів.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", йдеться про 3 "прильоти" недалеко від Кримського мосту, однак начебто не цей об'єкт є ціллю нинішніх ударів. Разом з тим пропагандисти в інтернеті повідомляють, що палає цистерна у цьому районі.

Моніторингові пабліки повідомляють, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Також у мережі публікують непідтверджені відео, як стверджується, з моментами вибухів.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося про роботу в Керчі ворожої ППО. Окупанти також перекривали Кримський міст.

Днями загарбники почали відновлювати аеродроми в глибині тимчасово окупованого Криму. Причиною стала низка нещодавніх ракетних ударів ЗСУ по російських воєнних об'єктах на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Керч