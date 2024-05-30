В окупованій Керчі пролунали вибухи, Кримський міст перекрито

"У Керчі чути вибухи. Кримський міст перекрито", - повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів.

Оновлено 1:40:

Жителі Керчі повідомляють про близько 20 вибухів.

За даними Telegram-каналу "Николаевский Ванек", йдеться про 3 "прильоти" недалеко від Кримського мосту, однак начебто не цей об'єкт є ціллю нинішніх ударів. Разом з тим пропагандисти в інтернеті повідомляють, що палає цистерна у цьому районі.

Моніторингові пабліки повідомляють, що рух автотранспорту Кримським мостом відновлено.

Також у мережі публікують непідтверджені відео, як стверджується, з моментами вибухів.

Вибухи в Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося про роботу в Керчі ворожої ППО. Окупанти також перекривали Кримський міст.

Днями загарбники почали відновлювати аеродроми в глибині тимчасово окупованого Криму. Причиною стала низка нещодавніх ракетних ударів ЗСУ по російських воєнних об'єктах на півострові.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.