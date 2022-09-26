В оккупированной Каховке россияне похитили и удерживают гражданина Молдовы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, иностранец занимается грузовыми перевозками. Он выполнял заказы на собственном автомобиле на территории Украины. После начала полномасштабной войны гражданина Молдовы похитили оккупанты.

"В Каховке его остановили российские военные и открыли огонь по автомобилю. Оккупанты отобрали у водителя личные вещи и транспортное средство, которое находится под контролем боевиков РФ", - говорится в сообщении.

Российские солдаты до сих пор не отпустили иностранца, есть угроза его здоровью и жизни.

Кроме того, оккупанты похитили четырех жителей Херсонской области, среди них староста поселка и врач. В настоящее время местонахождение людей неизвестно.