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В окупованій Каховці масштабна пожежа (фото, відео)

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Каховка, Неділя 19 березня 2023 11:11
В окупованій Каховці масштабна пожежа (фото, відео) Фото: в Каховці виникла масштабна пожежа (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованій Каховці Херсонської області сьогодні, 19 березня, спалахнула масштабна пожежа. У мережі повідомляють про можливий "приліт" по базі російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Місцеві жителі зазначають, що пожежа виникла у районі елеватора. Чорний дим помітно навіть в інших населених пунктах.

При цьому у мережі припускають, що українські військові могли атакувати базу російської армії в окупованій Каховці.

В окупованій Каховці масштабна пожежа (фото, відео)

Фото: у Каховці масштабна пожежа (скриншот deepstatemap.live)

Нагадаємо, у Херсоні зранку повідомляли про гучні вибухи.

Як зазначалося, за минулу добу окупанти 53 рази обстріляли Херсонську область. Внаслідок атак ворога двоє жителів отримали поранення.

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