В оккупированной Каховке масштабный пожар (фото, видео)

В оккупированной Каховке Херсонской области сегодня, 19 марта, вспыхнул масштабный пожар. В сети сообщают о возможном "прилете" по базе российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.

При этом в сети предполагают, что украинские военные могли атаковать базу российской армии в оккупированной Каховке.

Фото: в Каховке масштабный пожар (скриншот deepstatemap.live)

Напомним, в Херсоне с утра сообщали о громких взрывах.

Как отмечалось, за минувшие сутки кафиры 53 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага двое жителей получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.