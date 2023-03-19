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В оккупированной Каховке масштабный пожар (фото, видео)

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Каховка, Воскресенье 19 марта 2023 11:11
В оккупированной Каховке масштабный пожар (фото, видео) Фото: в Каховке произошел масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированной Каховке Херсонской области сегодня, 19 марта, вспыхнул масштабный пожар. В сети сообщают о возможном "прилете" по базе российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что пожар возник в районе элеватора. Черный дым заметен даже в других населенных пунктах.

При этом в сети предполагают, что украинские военные могли атаковать базу российской армии в оккупированной Каховке.

В оккупированной Каховке масштабный пожар (фото, видео)

Фото: в Каховке масштабный пожар (скриншот deepstatemap.live)

Напомним, в Херсоне с утра сообщали о громких взрывах.

Как отмечалось, за минувшие сутки кафиры 53 раза обстреляли Херсонскую область. В результате атак врага двое жителей получили ранения.

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